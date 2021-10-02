На 22-й минуте матча 10-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — «Нижний Новгород» (0:1) арбитр Сергей Карасев ошибочно не применил дисциплинарную санкцию к Алексею Козлову за грубость по отношению к Илье Самошникову — удар шипами по ноге.