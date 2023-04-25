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Свежие комментарии
Сергей Дмитриев
ОнЕ же не оттудОВа ломанули в Израиль ! Пощадите пострадавших от неонацистов.
👍 Некоторые неме...
Валерий Шаронов
а почему бы не поехать в биробиджан?
👍 Некоторые неме...
Roman Tannenberg
А я - то думал - в Сыктывкар или Норильск...
👍 Некоторые неме...
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