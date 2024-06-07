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Эксперт рассказала о влиянии занятий барре на фигуру

Эксперт рассказала о влиянии занятий барре на фигуру

Барре — это силовая тренировка, но не в стандартном ее понимании и виде. Направление основывается на элементах классического балета, поэтому в тренировке используется много различных выворотных балетных позиций, классических позиций рук.

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