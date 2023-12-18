Какой факт биографии своего отца скрывал Ельцин

Борис Ельцин — скандальная и неоднозначная фигура в современной отечественной истории. У многих ещё свежи в памяти странные выходки первого президента в состоянии алкогольного опьянения и его заверения о том, что дефолта не будет, сказанные прямо накануне падения страны в бездну экономического кризиса.