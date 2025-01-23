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Рогов: японского наемника Кото Оно ликвидировали в Запорожской области

Рогов: японского наемника Кото Оно ликвидировали в Запорожской области

В подконтрольном ВСУ городе Гуляйполе в Запорожской области ликвидировали наемника из Японии. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

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