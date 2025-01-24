«Возможно, последний Australian Open»: Джокович не довёл полуфинал со Зверевым до конца - сказалась старая травма

24 января в Мельбурне проходят полуфиналы Australian Open – 2025 в мужском одиночном разряде. В первом из них серб Новак Джокович (седьмая ракетка мира) встречался с немцем Александром Зверевым (второй номер рейтинга ATP).
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