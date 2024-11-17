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62ИНФО | Новости Рязани

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Рязанский бизнес-омбудсмен Михаил Пронин анонсировал комедию "УничтоЖанна"

Рязанский бизнес-омбудсмен Михаил Пронин анонсировал комедию "УничтоЖанна"

Как отметил в своем Телеграм-канале омбудсмен по делам предпринимателей по Рязанской области Михаил Пронин, фильм даст не только возможность развлечься, но и может стать источником вдохновения: "Кто-то из женщин замотивируется на новые проекты в бизнесе, политике и просто в своей жизни.

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