Рязанский бизнес-омбудсмен Михаил Пронин анонсировал комедию "УничтоЖанна"

Как отметил в своем Телеграм-канале омбудсмен по делам предпринимателей по Рязанской области Михаил Пронин, фильм даст не только возможность развлечься, но и может стать источником вдохновения: "Кто-то из женщин замотивируется на новые проекты в бизнесе, политике и просто в своей жизни.