У Анны Седоковой обнаружен долг по платежам за жилплощадь: подробности

У Анны Седоковой есть долги по платежам за жилплощадь. Певице необходимо выплатить 22 500 рублей. По данным, указанным на сайте Федеральной службы судебных приставов, задолженность артистки может быть связана с коммунальными платежами.
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