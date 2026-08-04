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Мода и Шоу-бизнес

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У Анны Седоковой обнаружен долг по платежам за жилплощадь: подробности

У Анны Седоковой обнаружен долг по платежам за жилплощадь: подробности

У Анны Седоковой есть долги по платежам за жилплощадь. Певице необходимо выплатить 22 500 рублей. По данным, указанным на сайте Федеральной службы судебных приставов, задолженность артистки может быть связана с коммунальными платежами.

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