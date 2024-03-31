ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Бросила парня из-за его безденежья. Правильно поступила?

Бросила парня из-за его безденежья. Правильно поступила?

Встречались довольно долго, планировал жениться, как я дам согласие. Мне 24 года, ему 28 лет.

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Комментарии
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Юрий Муравьев
Правильно что бросила. Нахрена ты ему такая??? Найдет нормальную и вместе построят свою жизнь. А ты не мешай!!!
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13 час.
Майя Maja
А нормальная для него какая?
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4 час.

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