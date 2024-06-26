Директор строительной фирмы ответ в суде за падение рабочего с высоты

Директор организации из Усть-Катава ответит в суде за гибель рабочего. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, прокурор Усть-Катава утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Росток-3», обвиняемого в нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.