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Директор строительной фирмы ответ в суде за падение рабочего с высоты

Директор строительной фирмы ответ в суде за падение рабочего с высоты

Директор организации из Усть-Катава ответит в суде за гибель рабочего. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, прокурор Усть-Катава утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Росток-3», обвиняемого в нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.

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