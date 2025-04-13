"Бомбора" выпустила книгу Джейсона Шрайера про Blizzard – "Нужно больше золота"

Издательство "Бомбора" познакомит российских читателей с новой работой известного игрового журналиста Джейсона Шрайера, выпустив его новую книгу, посвященную истории культовой студии Blizzard Entertainment.
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