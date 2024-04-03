Без Родины, без флага и без чести. Экс-чемпион мира по шахматам сделал "сильный" ход и предложил создать "виртуальный русский Тайвань".
"Виртуальный русский Тайвань" Гарри Каспарова
Комментарии
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Владимир Петров
Согласен с вами. Будем надеяться, что наши тоже не тупые.
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12 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Гарик опять ферзей нажрался и высраться не может один пердежь.
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11 час.
ВА
Владимир Акулов
Гарику когда-то на каком-то митинге крепко по башке стукнули шахматной доской ...Вот и последствия.
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6 час.
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