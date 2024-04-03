Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 833 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Не встревай,коли бредишь.Россия готовит эк...
  • Olga Kozlova (Перова)
    БредРоссия готовит эк...
  • Виктор Луговой
    "о том, что они не могут нас переждать" "to перевисеть" (амер. баскетб. сленг.)Столтенберг: Росс...

"Виртуальный русский Тайвань" Гарри Каспарова

"Виртуальный русский Тайвань" Гарри Каспарова

Без Родины, без флага и без чести.   Экс-чемпион мира по шахматам сделал "сильный" ход и предложил создать "виртуальный русский Тайвань".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Петров
Согласен с вами. Будем надеяться, что наши тоже не тупые.
Ответить
12 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Гарик опять ферзей нажрался и высраться не может один пердежь.
Ответить
11 час.
ВА
Владимир Акулов
Гарику  когда-то  на  каком-то  митинге  крепко по  башке  стукнули  шахматной  доской  ...Вот  и  последствия.
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх