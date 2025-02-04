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«Эвертон» арендовал Карлоса Алькараса у «Фламенго» с опцией выкупа за 15 млн фунтов

Мерсисайдский клуб объявил о переходе 22-летнего центрального полузащитника из «Фламенго». «Эвертон» арендовал аргентинца до конца этого сезона с опцией выкупа, которая, как сообщил Фабрицио Романо, составляет 15 миллионов фунтов.

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