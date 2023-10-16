Правительство РФ может привязать курсовые пошлины к мировым ценам

Члены правительства России рассматривают возможность привязки гибкой экспортной пошлины не только к курсу рубля, но и к мировым ценам на товары, сообщил «Коммерсантъ» 16 октября, ссылаясь на источник в правительстве.
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