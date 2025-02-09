Повышение ключевой ставки до максимума за два десятилетия пока оказалось бессильно затормозить разгон инфляции, признал российский Центробан...

Повышение ключевой ставки до максимума за два десятилетия пока оказалось бессильно затормозить разгон инфляции, признал российский Центробанк.
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