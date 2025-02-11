Политолог о развитии Калужской области: «Все решает хорошая кадровая политика»

Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Калужской области Владиславом Шапшой. Губернатор доложил Президенту о социально-экономическом развитии области, в частности работе Калужского автомобильного кластера в условиях санкций.
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