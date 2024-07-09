Кремль прокомментировал удары по Киеву: на больницу упала антиракета ВСУ

- Я призываю вас руководствоваться заявлением министерства обороны Российской Федерации, которое абсолютно исключает, что имели место удары пот каким-то гражданским целям, в котором указано, что речь идет о падении антиракет.
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