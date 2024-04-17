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Военное обозрение

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Каким должен стать стратегический бомбардировщик ближайшего будущего

Каким должен стать стратегический бомбардировщик ближайшего будущего

Ту-160М? ПАК ДА? Нет, примитивный массовый самолёт на базе гражданских технологий и комплектующих. Простой и дешёвый, который Россия могла бы производить сотнями .

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