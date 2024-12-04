Налоговая начислила 783 миллиарда рублей пеней и штрафов в 2024 году

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко За 10 месяцев текущего года объем санкций по налоговым нарушениям составил 783 миллиарда рублей – это в 2,5 раза больше суммы за аналогичный период 2023 года – 297 миллиардов, следует из статистики налоговой службы.