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Налоговая начислила 783 миллиарда рублей пеней и штрафов в 2024 году

Налоговая начислила 783 миллиарда рублей пеней и штрафов в 2024 году

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко За 10 месяцев текущего года объем санкций по налоговым нарушениям составил 783 миллиарда рублей – это в 2,5 раза больше суммы за аналогичный период 2023 года – 297 миллиардов, следует из статистики налоговой службы.

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
А сколько взыскала?
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17 час.

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