ВС России активизировали наступление на линии фронта в районе Красноармейска (ДНР) Российская армия прикладывает максимум усилий для освобождения оккупированной ВСУ части Донбасса.
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ВС России активизировали наступление на линии фронта в районе Красноармейска (ДНР) Российская армия прикладывает максимум усилий для освобождения оккупированной ВСУ части Донбасса.
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