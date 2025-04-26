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ВС России активизировали наступление на линии фронта в районе Красноармейска

ВС России активизировали наступление на линии фронта в районе Красноармейска (ДНР) Российская армия прикладывает максимум усилий для освобождения оккупированной ВСУ части Донбасса.

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