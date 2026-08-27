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«Речи быть не может о возвращении российского футбола в международные соревнования, пока идет конфликт» — Колосков

«Речи быть не может о возвращении российского футбола в международные соревнования, пока идет конфликт» — Колосков

Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал новое заявление президента УЕФА Александера Чеферина, высказавшегося об отстранении российского футбола от международных соревнований после начала специальной военной операции на Украине в 2022 году.

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