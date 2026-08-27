Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал новое заявление президента УЕФА Александера Чеферина, высказавшегося об отстранении российского футбола от международных соревнований после начала специальной военной операции на Украине в 2022 году.
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