Комсомольская правда

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Рогозин опроверг сообщения о готовности продлить работу МКС до 2030 года

Рогозин опроверг сообщения о готовности продлить работу МКС до 2030 года

Генеральный директор корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин опроверг сообщения о том, что во время беседы с главой NASA Биллом Нельсоном он подтвердил готовность продлить работу Международной космической станции (МКС) до 2030 года - Это не так.

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