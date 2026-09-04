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Газета.ру

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В Австралии девочка заразилась опасной для жизни болезнью в контактном зоопарке

В Австралии девочка заразилась опасной для жизни болезнью в контактном зоопарке

Трехлетняя девочка оказалась в больнице после посещения контактного зоопарка в Австралии, спасти ее медикам не удалось.

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