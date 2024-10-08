8 российских генералов лишились постов в один день

Писарчук Дмитрий

А что с генералами дальневосточников и , где бандиты прессуют бойцов СВО? Недоработки... Ждут когда бойцы сами начнут объединиться для отпора, и потом их в тюрьмы загонять, и пенсии платить в тюрьме не надо и льгот никаких. Слава русскому солдату!!! Победа будет за нами!!!