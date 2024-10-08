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8 российских генералов лишились постов в один день

8 российских генералов лишились постов в один день

Сразу восемь российских генералов из различных силовых ведомств лишились постов в один день. О некоторых из отставок объявлено официально.

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Комментарии
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Писарчук Дмитрий
А что с генералами дальневосточников и , где бандиты прессуют бойцов СВО? Недоработки... Ждут когда бойцы сами начнут объединиться для отпора, и потом их в тюрьмы загонять, и пенсии платить в тюрьме не надо и льгот никаких. Слава русскому солдату!!! Победа будет за нами!!!
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18 час.
АС
Анатолий Страшко
Писарчук, Вы пишете как хохол из ципсо.
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18 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
Ага! А как насчет конфискаций наворованного в пользу СВО?!
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16 час.

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