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Панарин о том, как планирует отметить гол в ворота Георгиева: «Буду праздновать вдвойне»

Артемий Панарин готов праздновать шайбы, которые забросит Александру Георгиеву.  В это межсезонье российский вратарь перешел из «Рейнджерс» в «Колорадо».

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