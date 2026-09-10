В Нижнеудинском районе обновили дорогу к важным социальным объектам

В Иркутской области завершён ремонт участка автодороги «Нижнеудинск – Порог» в селе Мельница. Протяжённость отремонтированного участка составила 2,6 км.
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