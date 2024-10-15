Алматы (ATP). 2 круг. Карацев встретится с Шевченко, Серундоло – с Энгелем, Чорич – с Диалло

Сетка здесь. Almaty Open Алматы, Казахстан 14 – 21 октября 2024 ATP 250 Призовой фонд – 1 036 700 долларов Открытые корты, хард Вокруг круг Джастин Энгель (Германия) Франсиско Серундоло (Аргентина) Дата проведения 16 октября, 09.
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