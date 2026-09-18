Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации в период с 2 по 18 сентября

С 12 по 18 сентября Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены два массированных и пять групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса, металлургической, автомобильной и радиоэлектронной промышленности, логистические и распределительные центры грузов военного назначения, объекты топливно-энергетической, железнодорожной и автотранспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов, наземных роботизированных комплексов и комплектующих к ним, склады боеприпасов, горючего и материальных средств, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.