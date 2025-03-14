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Крымская газета

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Какой сегодня день: 15 марта

Какой сегодня день: 15 марта

15 марта отмечается Всемирный день прав потребителей или Всемирный день защиты прав потребителей. Впервые этот праздник был отмечен 15 марта 1983 года, когда он был закреплен в международном календаре праздничных дат как Всемирный день прав потребителей, и с тех пор проводится ежегодно.

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