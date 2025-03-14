Какой сегодня день: 15 марта

15 марта отмечается Всемирный день прав потребителей или Всемирный день защиты прав потребителей. Впервые этот праздник был отмечен 15 марта 1983 года, когда он был закреплен в международном календаре праздничных дат как Всемирный день прав потребителей, и с тех пор проводится ежегодно.