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Беспилотник сбит в Каменске: силы ПВО предотвратили атаку Украины

Беспилотник сбит в Каменске: силы ПВО предотвратили атаку Украины

Врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении украинского беспилотника в Каменске Ростовской области силами ПВО.

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