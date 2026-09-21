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"Я прожил там 35 лет, а теперь меня выставляют". Муж Брижит Бардо обвинил её фонд в распродаже личного имущества актрисы

"Я прожил там 35 лет, а теперь меня выставляют". Муж Брижит Бардо обвинил её фонд в распродаже личного имущества актрисы

Супруг покойной Брижит Бардо, 85-летний Бернар д’Ормаль, заявил, что их с супругой имущество распродает её фонд против его воли.

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