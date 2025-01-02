В Санкт-Петербурге школьник ударил ножом курьера «Яндекса»

В Санкт-Петербурге пьяный школьник несколько раз ударил ножом курьера «Яндекса». Инцидент случился 1 января на набережной Черной речки, когда 17-летний десятиклассник поссорился с доставщиком и несколько раз пырнул его ножом.
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