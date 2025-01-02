Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 038 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Нина СаковичКостенко
    Ничего не треснет ?В офисе Зеленског...
  • Sergey
    кто нибудь из этих писак восхваляющих этого (ангела) работал в магните? идите поработайте..... а потом пишите! это са...О хорошем человек...
  • Александр
    Он не ушёл совсем из "Магнита".Еще в 2018 году Галицкий продал большую часть своих акций «Магнита» за 138 млрд рублей...О хорошем человек...

В Санкт-Петербурге школьник ударил ножом курьера «Яндекса»

В Санкт-Петербурге школьник ударил ножом курьера «Яндекса»

В Санкт-Петербурге пьяный школьник несколько раз ударил ножом курьера «Яндекса». Инцидент случился 1 января на набережной Черной речки, когда 17-летний десятиклассник поссорился с доставщиком и несколько раз пырнул его ножом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СИ
Сергей Иванов
Крутые у нас школьники!
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх