Цель номер один: украинский генерал рассказал о готовящемся ударе по Крымскому мосту

Генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко заявил в среду, 15 июня, что мост, соединяющий полуостров Крым с Краснодарским краем, является приоритетной целью для украинских военных, если те получат достаточно дальнобойное оружие.