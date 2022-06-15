Газета Труд

472 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Питер Эсклянов
    "Поляки, — по словам Черчилля, английского премьер-министра,- это гиена Европы". Однажды она Польша исчезла с карты м...Совсем обезумели:...
  • Александр Кузьмин
    О чем можно говорить с этим ублюдком?Тупик – не вариан...
  • Михаил Бутов
    Царицыно - большая эпоха. В 1989 году было принято решение на восстановление паркового и музейного комплекса Царицыно...До и после велико...

Цель номер один: украинский генерал рассказал о готовящемся ударе по Крымскому мосту

Цель номер один: украинский генерал рассказал о готовящемся ударе по Крымскому мосту

Генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко заявил в среду, 15 июня, что мост, соединяющий полуостров Крым с Краснодарским краем, является приоритетной целью для украинских военных, если те получат достаточно дальнобойное оружие.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх