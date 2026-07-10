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Роб Смедли: «Согласен, что «Феррари» следовало отдать Хэмилтону победу в Сильверстоуне. Это единственный шанс выиграть титул»

Бывший инженер «Феррари» Роб Смедли ответил на вопрос, следовало бы разменять позиции между Льюисом Хэмилтоном и Шарлем Леклером на Гран-при Великобритании , где победа в итоге досталась монегаску.

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