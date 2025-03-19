Названы четыре самые популярные схемы по угону Telegram-аккаунтов

Самыми ценными для мошенников являются учетные записи администраторов Telegram-каналов и сотрудников компаний на высоких должностях или обладающих доступом к чувствительным данным, так как в чатах стало хранится очень много персональных данных, конфиденциальных документов и секретов, предупредил директор по продукту Staffcop Даниил Бориславский.
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