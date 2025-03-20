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China Daily: нежелание Запада прервать снабжение ВСУ усложняет путь к миру

China Daily: нежелание Запада прервать снабжение ВСУ усложняет путь к миру

Нежелание западных стран выполнить требование России о прекращении военной помощи ВСУ в качестве условия для полного прекращения огня еще сильнее усугубляет процесс урегулирования, написала китайская газета China Daily.

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