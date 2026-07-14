«Это пиратство»: да Силва раскритиковал попытки Трампа взять под контроль Ормуз Бразильский президент Лула да Силва раскритиковал действия Дональда Трампа на Ближне.
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«Это пиратство»: да Силва раскритиковал попытки Трампа взять под контроль Ормуз Бразильский президент Лула да Силва раскритиковал действия Дональда Трампа на Ближне.
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