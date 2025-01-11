Прогноз погоды в Крыму на субботу.• Симферополь: +11°, дождь• Севастополь: +11°, дождь• Ялта: +11°, дождь• Алушта: +11°, дождь• Евпатория: +11°, дождь• Саки: +11°, дождь• Бахчисарай: +10°, дождь• Джанкой: +9°, дождь• Судак: +11°, дождь• Феодосия: +12°, дождь• Керчь: +12.
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