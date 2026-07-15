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Донецкая группа новостей

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Жители Пролетарского района Донецка просят урезонить электросамокатчиков, рассекающих по парку Горького

Жители Пролетарского района Донецка просят урезонить электросамокатчиков, рассекающих по парку Горького

Жители Пролетарского района Донецка просят урезонить электросамокатчиков, рассекающих по парку Горького И хотя шума от них меньше, чем от питбайкеров, скоростные «ралли» в пешеходной зоне явно не способствуют безопасному времяпрепровождению отдыхающих.

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