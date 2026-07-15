Жители Пролетарского района Донецка просят урезонить электросамокатчиков, рассекающих по парку Горького И хотя шума от них меньше, чем от питбайкеров, скоростные «ралли» в пешеходной зоне явно не способствуют безопасному времяпрепровождению отдыхающих.
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