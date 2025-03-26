Сколько семей получили ваучеры на энергосберегающие приборы?

В феврале-марте более 5000 семей в Республике Молдова воспользовались ваучерами на бытовую технику. 55% из них были направлены на покупку стиральных машин, а 45% — на холодильники, что способствовало сокращению счетов за электроэнергию и защите окружающей среды за счет сокращения выбросов CO2, отмечает Noi.