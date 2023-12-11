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Наш потерянный мир

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САУ «Мста-С» смешали с землей украинские укрепления на Купянском направлении

САУ «Мста-С» смешали с землей украинские укрепления на Купянском направлении

Российская самоходная артиллерия смешала с землей украинские укрепления. Результатом боевой работы расчетов САУ «Мста-С» группировки войск «Запад» стало уничтожение вражеских опорных пунктов и минометных расчетов на Купянском направлении.

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