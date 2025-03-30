Эксперт: сладкое нельзя есть на ночь из-за риска скачков сахара в крови

Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина предупредила, что употребление сладостей на ночь может нанести вред из-за резкого повышения уровня сахара в крови.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии