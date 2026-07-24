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Зеленский заявил о готовности подписать мир с Россией в США

Владимир Зеленский заявил о готовности подписать мирное соглашение с Россией на территории США. По его словам, он может приехать либо в Овальный кабинет, либо в резиденцию Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, передает «Интерфакс-Украина».

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