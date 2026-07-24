Зеленский заявил о готовности подписать мир с Россией в США

Владимир Зеленский заявил о готовности подписать мирное соглашение с Россией на территории США. По его словам, он может приехать либо в Овальный кабинет, либо в резиденцию Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, передает «Интерфакс-Украина».