Зеленский заявил о готовности подписать мир с Россией в США

Владимир Зеленский заявил о готовности подписать мирное соглашение с Россией на территории США. По его словам, он может приехать либо в Овальный кабинет, либо в резиденцию Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, передает «Интерфакс-Украина».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии