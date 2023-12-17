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«А не нужно было хитрить с Россией»: Лукашенко всего одним росчерком пера проучил Токаева

«А не нужно было хитрить с Россией»: Лукашенко всего одним росчерком пера проучил Токаева

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. В начале декабря, национальный оператор магистрального нефтепровода АО «КазТрансОйл» заявил, что теперь России придётся платить за транзитную прокачку по нефтепроводу ТОН2 на 20 с лишним процентов больше, чем сейчас.

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