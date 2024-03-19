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Не только о футболе

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«Локомотив» вынес «Авангард» 7:0, 170-й дубль Овечкина и 19-й сезон с 20+ голами, с «Ноттингема» сняли 4 очка, Клопп повздорил с журналистом и другие новости

«Локомотив» вынес «Авангард» 7:0, 170-й дубль Овечкина и 19-й сезон с 20+ голами, с «Ноттингема» сняли 4 очка, Клопп повздорил с журналистом и другие новости

1. «Авангард» крупно проиграл «Локомотиву» (0:7) во 2-м матче серии второго раунда Кубка Гагарина (0-2), «Динамо» уступило «Трактору» (4:5 ОТ, 0-2).

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Лена Мисько
В 23:15 Матч ТВ покажет «МЮ» - «Реал» от 23.04.2003 с комментариями Василия Уткина и Юрия Розанова
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6 час.
Лена Мисько
Газовый главред, начало: «Мне, кажется, тринадцать. Я впервые задаю Василию вопрос в конференции Спортса: «Как вы смотрите на потолок зарплат?». Пару дней прожигаю кнопку F5 нажатиями в ожидании ответа. И вдруг – ответил! Пульс под сто пятьдесят, что там? «Снизу». И обидно, что так нелепо подставился под лезвие, и смешно. Спасибо за опыт, буду думать, как формулировать вопросы» Шикарная колонка Влада: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/voronin/3229748.html
Василий Уткин, мой кумир и старший товарищ – монолог главного редактора Спортса
Sports.ru
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6 час.
Лена Мисько
Кто теперь будет так тонко и со вкусом язвить?…
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