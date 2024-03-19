«Локомотив» вынес «Авангард» 7:0, 170-й дубль Овечкина и 19-й сезон с 20+ голами, с «Ноттингема» сняли 4 очка, Клопп повздорил с журналистом и другие новости

Лена Мисько

Газовый главред, начало: «Мне, кажется, тринадцать. Я впервые задаю Василию вопрос в конференции Спортса: «Как вы смотрите на потолок зарплат?». Пару дней прожигаю кнопку F5 нажатиями в ожидании ответа. И вдруг – ответил! Пульс под сто пятьдесят, что там? «Снизу». И обидно, что так нелепо подставился под лезвие, и смешно. Спасибо за опыт, буду думать, как формулировать вопросы» Шикарная колонка Влада: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/voronin/3229748.html