17-летнему Эли Кадырову вручили медаль "За заслуги перед Чеченской Республикой"

Он является директором ФК "Ахмат" Председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов в своём Telegram-канале сообщил о присвоении медали "За заслуги перед Чеченской Республикой" сыну главы региона Рамзана Кадырова, Эли Кадырову, который является директором спортивного клуба "Ахмат".
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