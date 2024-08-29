17-летнему Эли Кадырову вручили медаль "За заслуги перед Чеченской Республикой"

Он является директором ФК "Ахмат" Председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов в своём Telegram-канале сообщил о присвоении медали "За заслуги перед Чеченской Республикой" сыну главы региона Рамзана Кадырова, Эли Кадырову, который является директором спортивного клуба "Ахмат".