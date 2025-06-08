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Петербургский дневник

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«Безусловно они знали, что это не военный состав»: Бастрыкин о теракте в Брянской области

«Безусловно они знали, что это не военный состав»: Бастрыкин о теракте в Брянской области

Он заверил, что будет добиваться к уголовной ответственности всех виновных Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что для украинских террористов должен быть организован военный трибунал по типу Нюрнбергского.

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