В Гомеле изъяли 4 кг наркотиков у курьеров интернет-магазина

В Гомеле задержаны двое курьеров интернет-магазина по продаже наркотиков, у которых изъято около 4 кг психотропов — альфа-PVP и мефедрон, предназначавшихся для закладок на территории Беларуси.
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