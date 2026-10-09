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Царьград

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В Гомеле изъяли 4 кг наркотиков у курьеров интернет-магазина

В Гомеле изъяли 4 кг наркотиков у курьеров интернет-магазина

В Гомеле задержаны двое курьеров интернет-магазина по продаже наркотиков, у которых изъято около 4 кг психотропов — альфа-PVP и мефедрон, предназначавшихся для закладок на территории Беларуси.

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