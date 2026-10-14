Практическая подготовка будущих врачей остаётся одним из ключевых вызовов медицинского образования. Студенты сталкиваются с нехваткой возможностей для отработки клинических навыков, врачи не всегда мотивированы заниматься наставничеством, а доступ к клиническим базам ограничен.