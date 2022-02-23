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    Они обидели не только президента ....Они обидели Великую Страну........ с Великим прошлым и своими особыми традициями...АКТЁР НАЗАРОВ О Р...
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Канада: введено военное положение, полиция арестовала лидеров протеста

Канада: введено военное положение, полиция арестовала лидеров протеста

Канада: введено военное положение, полиция арестовала лидеров протеста Продолжаем эксклюзивный репортаж из Канады о протестах дальнобойщиков.

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